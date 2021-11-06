В Астраханской области решили не продлевать нерабочие дни
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Астраханской области.
«В Астраханской области не планируется продление нерабочих дней. Это означает, что 8 ноября, в понедельник, граждане выходят на работу, а школьники — на занятия», — говорится в заявлении.
Отмечается, что за прошедшую неделю, совпавшую со школьными каникулами, удалось частично стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Якутии также не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.
Аналогичное решение было принято в Вологодской области, Алтайском крае, Башкирии и ряде других регионов страны.