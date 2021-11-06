В Астраханской области решили не продлевать нерабочие дни

Власти Астраханской области приняли решение не продлевать нерабочие дни в регионе, которые были введены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Астраханской области.

«В Астраханской области не планируется продление нерабочих дней. Это означает, что 8 ноября, в понедельник, граждане выходят на работу, а школьники — на занятия», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за прошедшую неделю, совпавшую со школьными каникулами, удалось частично стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Якутии также не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.

Аналогичное решение было принято в Вологодской области, Алтайском крае, Башкирии и ряде других регионов страны.