В Башкирии не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«В Башкортостане не будут продлевать период нерабочих дней после 7 ноября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, которое провёл глава республики Радий Хабиров», — говорится в сообщении.

По данным на 5 ноября, за сутки в России выявили 40 735 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 714 595 случаев COVID-19.

В июле директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.