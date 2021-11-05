В Башкирии не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

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В Башкирии не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
В Башкирии не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«В Башкортостане не будут продлевать период нерабочих дней после 7 ноября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, которое провёл глава республики Радий Хабиров», — говорится в сообщении.

По данным на 5 ноября, за сутки в России выявили 40 735 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 714 595 случаев COVID-19.

В июле директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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