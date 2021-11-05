В Якутии не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу региона Айсена Николаева.

«По итогам оперативного штаба я сегодня подписал указ о том, что у нас продолжения нерабочих дней не будет. С 8 ноября мы возвращаемся уже к открытию всех учреждений, в том числе тех, которые у нас были закрыты в эти дни в первую очередь: торговля... бытовые услуги, спортивные залы, школьные, дошкольные образовательные учреждения», — сообщил Николаев.

Он также отметил, что допуск в ряд учреждений будет доступен при наличии QR-кода вакцинированных и переболевших COVID-19 или ПЦР-теста.

Согласно данным на 5 ноября, за сутки в России выявили 40 735 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 714 595 случаев COVID-19.



В июле директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.