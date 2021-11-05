Власти Вологодской области решили не продлевать нерабочие дни

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что власти приняли решение не продлевать нерабочие дни в регионе после 7 ноября.
Власти Вологодской области решили не продлевать нерабочие дни
  • РИА Новости

«Мы приняли решение с понедельника, 8 ноября, выйти в обычный стандартный режим работы... но с жёстким соблюдением коронавирусных ограничений», — сказал губернатор, видеозаявление которого было выложено на страницу властей региона в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что борьба с распространением инфекции должна вестись, в первую очередь, с помощью вакцинации населения и соблюдения соответствующих санитарных ограничений.

Ранее сообщалось, что в Якутии также не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.

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