В России за сутки выявили 41 335 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 41 335 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 40 735 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 755 930 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.



За сутки выздоровел 29 201 пациент с коронавирусом, за всё время выписаны после выздоровления 7 535 172 человека.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

В июле директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.