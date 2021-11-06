В Татарстане вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте

В Татарстане будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

«Через две недели планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет также осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что практически во всех российских регионах уже заработали QR-коды для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов.

В Московской области организациям и индивидуальным предпринимателям разрешили вводить доступ на территорию их объектов только лицам, имеющим QR-код.