В Татарстане вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте

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В Татарстане будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.
В Татарстане вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
  • РИА Новости

«Через две недели планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет также осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что практически во всех российских регионах уже заработали QR-коды для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов.

В Московской области организациям и индивидуальным предпринимателям разрешили вводить доступ на территорию их объектов только лицам, имеющим QR-код.

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