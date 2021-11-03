В Подмосковье организациям и ИП разрешили вводить доступ на их объекты по QR-кодам

В Московской области организациям и индивидуальным предпринимателям разрешили вводить доступ на территорию их объектов только лицам, имеющим QR-код .

Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

«С восьмого ноября 2021 года организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код», — говорится в сообщении.

Ранее Воробьёв сообщил, что в Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19. При этом в области продолжит действовать ряд ограничений.

С 8 ноября в регионе возобновят работу кафе, рестораны, развлекательные центры, сфера услуг. Также планируется возобновить очное обучение в школах.