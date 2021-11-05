Голикова заявила о введении системы QR-кодов почти во всех регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что практически во всех российских регионах уже заработали QR-коды для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов.

Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесённой болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах», — сказала она.

Ранее в Московской области организациям и индивидуальным предпринимателям разрешили вводить доступ на территорию их объектов только лицам, имеющим QR-код.