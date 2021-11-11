«Пандемия требует очень серьёзных мер»: в России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в общественных местах

Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 совместно с профильными ведомствами разрабатывает законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. В Госдуме поддержали идею узаконить QR-коды в общественных местах, инициативу также приветствовал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. При этом власти Татарстана предложили РЖД и Росавиации ввести QR-коды на межрегиональных перевозках. Между тем Дмитрий Песков подчеркнул, что отказ от цифровых документов, подтверждающих вакцинацию или перенесённое заболевание, станет возможным только после окончания пандемии COVID-19. По последним данным Роспотребнадзора, QR-коды уже введены в 77 субъектах РФ для пользования теми или иными услугами.

В России ведётся разработка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах, сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в РФ.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», — заявили в оперштабе.

В то же время правительство Татарстана предлагает также внедрить QR-коды на межрегиональных перевозках.

«Подготовлено обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки», — говорится в сообщении оперштаба республики.

В четверг, 11 ноября, РБК со ссылкой на источники сообщило, что правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов при посещении общественных мест, в железнодорожных поездках и авиаперелётах. Один из документов вносит правки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», второй — в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта.

«Это экстренная мера на фоне ухудшения ситуации с пандемией», — пояснял источник РБК в правительстве.

9 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в 77 субъектах РФ введены QR-коды для пользования теми или иными услугами.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчёркивал высокую эффективность меры «QR-код в обмен на услугу». По его словам, это «путь к безопасности населения при получении тех или иных услуг и социальных контактах».

Позиция авиа- и ж/д перевозчиков

В пресс-службе РЖД, крупнейшего перевозчика российской сети железных дорог, сообщили о готовности выполнить государственные требования относительно введения QR-кодов для поездок.

«Безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом ОАО «РЖД», поэтому компания, безусловно, выполнит все новые требования транспортного законодательства... Конкретные детали прорабатываются и будут определяться положениями законодательства», — приводит текст сообщения ТАСС.

В компании также отметили, что подобная мера уже принята в ряде зарубежных государств, среди которых Франция, Турция, ОАЭ. Поясняется, что в этих странах невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

АГН «Москва»

© Киселев Сергей

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике подчёркивал, что авиакомпания выступает против использования QR-кодов для приобретения авиабилетов. При этом, по его словам, использование подобной системы при посадке на борт — это нормально.

«Мы с соответствующим программным обеспечением <...> сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки. Но приобретение билета ни в коем случае нельзя ставить — я даже не понимаю, как это технически можно ограничить», — цитирует его ТАСС.

«Введение QR-кодов — правильная мера»

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал появление законодательных инициатив по введению в России системы обязательных QR-кодов. По его словам, мера приведёт к росту темпов вакцинации в стране.

«С другой стороны, это, конечно, ограничивает некие права людей. Но мы должны исходить из того, что права человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Право человека на здоровье. С этой точки зрения это вынужденная, но правомерная позиция», — подчеркнул собеседник RT.

Возможное введение QR-кодов в общественных местах должно положительно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в стране, считает доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Я отношусь к этому положительно, я считаю, что это правильная мера. Она обеспечит лучшую жизнь для людей, которые провакцинируются, и создаст неудобства людям, которые вакцинироваться не хотят. Сейчас самая главная задача борьбы с пандемией — это как можно больше вакцинированных людей», — сказал он.

Инициативу по узакониванию QR-кодов в общественных местах также поддержал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно», — цитирует его РБК.

Полная отмена ограничительных мер, включая отказ от QR-кодов, возможна только после окончания пандемии COVID-19, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сам по себе общественный иммунный порог — это же тоже не константа. За счёт ревакцинации этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке», — добавил он.

По его словам, пандемия коронавируса продолжается, это по-прежнему «очень и очень серьёзная угроза, которая требует очень и очень серьёзных мер».

В России общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 8 952 472 (40 759 за последние сутки). С начала пандемии после заболевания коронавирусом выздоровели 7 687 317 человек (33 156), умер 251 691 пациент (1237). По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета в стране составляет 48,4%.