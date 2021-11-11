«Дискредитация государства»: как в России лоббируют антиваксерское движение

C введением новых защитных мер против COVID-19 в России активизировались проекты, связанные с антивакцинной повесткой. Главная в стране онлайн-платформа международного лобби против вакцинации — русскоязычный сайт для петиций и голосования CitizenGo со штаб-квартирой в Испании. Опрошенные RT эксперты считают, что платформа работает совместно с ультраправым американским и европейским истеблишментом для манипуляции общественным мнением россиян.

Осенний сезон принёс в Россию новую волну пандемии. Новый штамм коронавируса оказался опаснее предшественника — статистику умерших от него пополнили молодёжь и несовершеннолетние.

«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», — заявил в октябре мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ежедневно в одной только Москве около 1 тыс. детей заражаются коронавирусом, 20—30 из них попадают в больницы. При этом за всю пандемию в Москве коронавирусом переболело около 200 тыс. детей.

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На фоне таких новостей в стране ещё сильнее обострилось противостояние вакцинированных граждан и антиваксеров, выступающих против прививок.

Одно из резонансных проявлений общественного раскола — публичное обращение автора Telegram-канала «Оставьте нас в покое» Александры Машковой-Благих к Маргарите Симоньян с обвинениями главного редактора RT в «разжигании социальной розни» и призывом подписчиков обращаться в прокуратуру.

Поводом для обвинений стал пост официального Telegram-канала Маргариты Симоньян об увеличении смертности среди детей от коронавируса.

«Дорогие друзья, знакомые и просто знающие меня люди. Если у вас нет антител и вы сознательно не привиты, не приходите ко мне домой. Не приходите ко мне на работу. Не подходите ко мне на улице и в гостях. Я вас знать не знаю. Если бы не вы, мы бы уже забыли про ковид. А из-за вас теперь могут умереть мои дети. У меня их трое. Старшей восемь, младшей два», — пишет Симоньян в своем посте.

Радикальные силы

Обвинитель Александра Машкова-Благих не только блогер, но и координатор организации ультраправого толка, больше известной как онлайн-площадка для петиций «CitizenGO Россия» (CG Россия).

vk.com

© @sashablagih

Как выяснил RT, согласно данным сервиса анализа сайтов CY-PR.com, доменное имя CitizenGO было зарегистрировано восемь лет назад в США, одновременно с основанием международного фонда CitizenGo (CG) со штаб-квартирой в Испании.

Американская онлайн-площадка CitizenGo была создана в противовес либерально ориентированной платформе гражданских инициатив Change.org для вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом рассказал RT специалист по крайне правым движениям в Европе и США Фонда развития современной дипломатии Мовсес Газарян.

«За CitizenGo стоят радикальные правые силы, которые даже в собственной стране воспринимают как маргиналов. Кроме того, петиции не имеют никакой юридической силы в России, а просто осуществляют сбор персональных данных», ― сказал эксперт.

По мнению Газаряна, платформа является инструментом в руках лоббистов.

«В этом плане платформа не просто небезобидна, но опасна — как инструмент оказания влияния на формирование общественного мнения граждан и как инструмент вмешательства во внутреннюю политику России», ― поясняет эксперт.

В интервью RT Александра Машкова-Благих прокомментировала своё обращение к Маргарите Симоньян.

«Наша страна уже сталкивалась с вопросом сегрегации и дискриминации. Риторика таких людей, как Маргарита, абсолютно недопустима. Более того, её слова идут вразрез со словами президента, который неоднократно сообщал в своих выступлениях, что вакцинация может быть только добровольной».

На момент публикации в руководстве испанской CitizenGO на запрос RT не ответили.

Петиции от лоббистов

С введением антиковидных ограничений в России в русскоязычной версии платформы появились инициативы, направленные против прививок. Как оказалось, инициаторами аниваксерских петиций на «CitizenGO Россия» оказалась сама CitizenGo.

Более того, как выяснил RT, отдельные авторы и общественные объединения, разместившие голосования против вакцины от COVID-19, являются аффилированными или напрямую руководятся «CG Россия».

AFP

© JAVIER SORIANO

Яркий пример антивакцинного лобби — инициативы за подписью компаний «За права семьи» и «Иммунный ответ». Так, межрегиональная общественная организация «За права семьи» 18 октября 2021 года разместила петицию с требованием «Прекратить обязательное ковид-тестирование детей в Москве!».

Автор инициативы — директор русскоязычных компаний «CitizenGO Россия» Павел Парфентьев. С 2010 года Парфентьев является председателем МОО «За права семьи» и ведёт активную деятельность в ней по настоящее время.

Кроме того, гражданские петиции, которые не были инициированы самой платформой CitizenGo, маркируются как «сомнительные». Сноска размещается под обращением каждого автора и прямо указывает на недостоверность текста петиций, которые не были согласованы с CG.

«Это обращение было создано лицом или организацией, не связанными с CitizenGO. CitizenGO не несёт ответственности за его содержание и не может гарантировать отсутствие в нём недостоверной информации», ― говорится в тексте маркировки.

Подтверждает это и инициатива от 25 августа 2021 года «Убрать из закона принуждение к прививкам!». Автором обращения значится аниваксерское объединение «Иммунный ответ». В сообществе «Иммунного ответа» в социальной сети координатор «CG Россия» Александра Машкова-Благих значится как контакт «по вопросам сотрудничества». Фактически Машкова-Благих известна как лидер движения.

«Никакого закона о принуждении к прививкам нет, это обман», — рассказала в беседе с RT директор Института экономики здравоохранения ВШЭ кандидат биологических наук Лариса Попович.

По её словам, закон не предусматривает принудительного вакцинирования, что, наоборот, является «аттракционом чрезмерного либерализма» в отношении эпидемиологической опасности.

«Есть люди запутавшиеся, а есть те, которые выдают фейки совершенно сознательно. В ст. 5 закона об иммунизации написано, что каждый может сам решать, вводить ему биологически активный препарат или нет. Просто последствия от отказа там прописаны. Это недопуск к определённым видам работ, недопуск в детские учреждения, могут отказать в приёме на работу по определённым специальностям», ― пояснила Попович.

В настоящий момент, как заявляют сами авторы платформы, в голосованиях, размещённых на сайте, отметились более 16 млн человек. Большая часть петиций на первой полосе ленты платформы — голосования против вакцины, инициированные работниками CitizenGO и Павлом Парфентьевым.

Парфентьев, больше известный как общественный деятель и консультант по семейному образованию, в 2011 году выпустил книгу «Без школы. Юридический путеводитель по семейному образованию и экстернату». Своё сочинение он адресовал родителям, которые хотят реализовать право на домашнее образование детей, без участия школы.

По мнению первого заместителя главы комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павла Пожигайло, Парфентьев на «семейной повестке пытается раскрутить собственные ресурсы».

«Человек в 50 лет никогда не был женат, никогда не имел детей. Такая деятельность по продвижению «семейных ценностей» вызывает много вопросов», ― сказал Павел Пожигайло.

По словам эксперта, нацеленность руководителей CitizenGO на домашнее образование в сумме с антивакцинной повесткой — «опасный прецедент, направленный на вмешательство во внутренние дела РФ».

«Больнее всего людей можно зацепить темой детей и семей. Надо только доказать, что государство ставит задачи отобрать детей и уничтожить семьи. Чем и занимается CitizenGO», ― пояснил Павел Пожигайло.

Ранее RT рассказывал в своём расследовании о манипуляциях и накрутках голосов на платформе для гражданских инициатив Change.org.

Влияние под прикрытием

Платформа CitizenGo (CG) была основана в 2013 году в Мадриде как фонд для поддержки института семьи и образования с уклоном в консервативную идеологию. Учредителем выступила испанская организация HazteOir («Азте Оир»), больше известная в мире как объединение ультраправого толка. В настоящий момент сотрудники компании заявляют, что онлайн-платформа ведёт свою деятельность в 50 странах мира.

5 августа 2021 года сайт WikiLeaks опубликовал более 17 000 документов от международных HazteOir и CitizenGO. Документы датируются периодом с 2001 по 2017 год и охватывают основание CitizenGO и раннюю деятельность обеих организаций.

Reuters

© Andrew Kelly

В своём сообщении WikiLeaks написал о связи HazteOir и CitizenGo с «секретной боевой мексиканской группировкой» El Yunque. Кроме того, авторы расследования указали на объединение в 2012 году испанских CitizenGO и HazteOir с Центром семьи, религии и общества Ховарда (США). Основной целью организации WikiLeaks назвал «влияние на политику под прикрытием семейных ценностей».

В 2019 году, после серии скандальных акций ультраправого толка, МВД Испании аннулировало декларацию HazteOir о статусе «общественно полезной организации» и лишило её государственных субсидий.

«Ультраправый спектр в лице CitizenGo представляет в первую очередь интересы международных ультраправых кругов и конкретно ультраправой части истеблишмента США», ― рассказал Мовсес Газарян.

По словам Газаряна, с помощью онлайн-платформы проводится работа по фашизации российского общественно-политического дискурса.

«У США есть две опции идеологического развёртывания «мягкой силы» — либеральная и ультраправая. Именно последняя опция как отдельный арсенал воздействия американской внешнеполитической машины в международных отношениях на страны-объекты крайне плохо раскрыта».

Кроме того, эксперт отметил, что антивакцинная тема призвана охватить большое количество радикально настроенных российских граждан.

«В результате мы можем получить радикализацию общества с выходом недовольных и запуганных людей на улицы», ― добавил Мовсес Газарян.

Последствия работы CitizenGO

В августе 2020 года сенатор Совета Федерации РФ Андрей Клишас в интервью «Парламентской газете» заявил, что организация CitizenGO «чётко подпадает под понятие иностранного агента».

Машкова-Благих отреагировала постом в социальной сети, где подтвердила, что CitizenGo не является российской организацией, а потому юридически не может быть признана иностранным агентом.

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«CitizenGO обвинить в иноагентстве юридически обоснованно невозможно, потому что это международная организация. А не российская НКО, получающая иностранные деньги», ― указала Машкова-Благих в своём сообщении.

В посте от 20 августа 2021 года Машкова-Благих пишет, что гордится своей деятельностью против вакцины от коронавируса в России.

«Звание «главный антиваксер» — это медаль. Ведь антиваксерами называют нынче всех тех, кто включает мозг и достоинство», ― гласит текст сообщения Машковой-Благих.

В этот же день координатор CitizenGO в своём сообщении уточнила, кто виновен в смерти заболевших коронавирусом.

«Знаете, кто главный убийца заболевших и умерших людей? Те, кто оптимизировал систему здравоохранения и уничтожил медперсонал. Несладких вам снов, убийцы-депутаты и их подельники из телевизора!» ― говорится в сообщении.

«Инфодемия — информационное заражение, которое сейчас транслируют антиваксеры и которое не менее опасно, чем само инфекционное заражение», ― рассказала RT доктор биологических наук Лариса Попович.

РИА Новости

© Наталья Горшкова

По мнению эксперта, люди, отказывающиеся от прививок, не понимают реальной опасности коронавируса, пока не столкнутся с ним.

«Организация CitizenGO никакой ответственности за опубликованные петиции не несёт, так как не подпадает под российскую юрисдикцию», ― пояснил RT адвокат правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин.

По словам Павла Пожигайло, платформы CitizenGO начали пиарить свои общественные структуры, подменяя собой Общественную палату РФ. Эксперт полагает, что главная цель этого процесса — «дискредитация институтов государственной власти и тех лидеров, которые реально являются сегодня лидерами-общественниками».

«Лозунг «Оставьте нас в покое» — это только начало. Я думаю, это подготовка к 2024 году. Антиювиналка и антиваксерство, семейные ценности ― это возможность набрать огромный ресурс для того, чтобы в нужный момент задействовать его в нужном направлении», ― сказал Павел Пожигайло.