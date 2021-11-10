Результаты клинических испытаний вакцины от COVID-19 среди детей направлены в Минздрав

Директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что итоги клинических испытаний противокоронавирусной вакцины «Спутник V» среди детей в возрасте от 12 до 17 лет направлены в Минздрав России.

«В Минздраве находятся результаты наших клинических испытаний вакцины, которые мы провели на детях от 12 до 17 лет», — сказал Гинцбург в интервью «Российской газете».

Он отметил, что «это та же самая вакцина «Спутник V», но разведённая в пять раз.

По словам Гинцбурга, количество антител, образовавшихся у подростков в результате вакцинации, намного превышает количество антител, которые образовывались после аналогичной вакцинации у взрослых.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отмечается значительное снижение заболеваемости коронавирусом среди подростков и детей.