Попова рассказала о заболеваемости COVID-19 разных возрастных групп в России
- Reuters
«По возрастной структуре мы безусловное снижение наблюдаем заболеваемости среди подростков и детей, остановился рост заболеваемости среди взрослого населения от 18 до 49 лет, но, к сожалению, цифры продолжают расти среди взрослого населения старше 60 лет», — сказала она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19
Попова отметила, что единственным способом сдерживания распространения вируса остаётся вакцинация.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты 62 млн человек.