Попова рассказала о заболеваемости COVID-19 разных возрастных групп в России

В России отмечается значительное снижение заболеваемости коронавирусом среди подростков и детей, нет роста в возрастной группе от 18 до 49 лет. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, увеличение числа пациентов с COVID-19 наблюдается среди граждан старше 60 лет.

«По возрастной структуре мы безусловное снижение наблюдаем заболеваемости среди подростков и детей, остановился рост заболеваемости среди взрослого населения от 18 до 49 лет, но, к сожалению, цифры продолжают расти среди взрослого населения старше 60 лет», — сказала она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19

Попова отметила, что единственным способом сдерживания распространения вируса остаётся вакцинация.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты 62 млн человек.