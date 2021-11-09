В России 62 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса

Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты 62 млн человек. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

Reuters

На сегодняшний день первым компонентом (вакцины от коронавируса. — RT) привиты 62 млн человек», — цитирует ТАСС Мурашко. Ранее сообщалось, что правительство России направило в регионы почти 80 млн доз вакцин от COVID-19.