В России 62 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса
Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты 62 млн человек. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
- Reuters
На сегодняшний день первым компонентом (вакцины от коронавируса. — RT) привиты 62 млн человек», — цитирует ТАСС Мурашко.
Ранее сообщалось, что правительство России направило в регионы почти 80 млн доз вакцин от COVID-19.
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