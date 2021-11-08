Гинцбург: никто не мог предсказать, что вирус охватит весь земной шар

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Директор центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург рассказал, как учёные готовились к началу пандемии коронавируса.
Гинцбург: никто не мог предсказать, что вирус охватит весь земной шар
  • РИА Новости

«Было абсолютно очевидно, что это что-то массовое. Насколько массовое, было непонятно. Конечно, никто не мог предсказать, что вирус охватит весь земной шар, но то, что он придёт к нам в Россию, было ясно любому эпидемиологу, который понимает, что такое современный транспорт и людские потоки», — сказал он в беседе с «Известиями».

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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