Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации не противоречило бы Конституции

Введение обязательной вакцинации от COVID-19 не нарушило бы конституционные права россиян, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Конституции это не противоречит», — сказал он РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что реализация этого предложения возможна только через принятие федерального закона.

Ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о необходимости сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной в России.

Как отмечали в Кремле, в России не принималось решений об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса, требуется наблюдение за дальнейшим развитием ситуации.