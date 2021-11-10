Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации не противоречило бы Конституции
- РИА Новости
«Конституции это не противоречит», — сказал он РИА Новости.
Сенатор подчеркнул, что реализация этого предложения возможна только через принятие федерального закона.
Ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о необходимости сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной в России.
Как отмечали в Кремле, в России не принималось решений об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса, требуется наблюдение за дальнейшим развитием ситуации.