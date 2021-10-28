Песков прокомментировал предложения сделать вакцинацию обязательной

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В России не принималось решений об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса, требуется наблюдение за дальнейшим развитием ситуации, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал предложения сделать вакцинацию обязательной
  • AP

«Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Посмотрим, дальше как развивается ситуация», — сказал он.

Песков отметил, что данные статистики «изо дня в день меняются» и «пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние».

«Поэтому следим дальше», — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли, представители российского бизнеса предложили правительству сделать вакцинацию фактически обязательной.

На данный момент во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан.

За последние сутки в России выявили 40 096 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 1159 человек.

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