Песков прокомментировал предложения сделать вакцинацию обязательной
- AP
«Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Посмотрим, дальше как развивается ситуация», — сказал он.
Песков отметил, что данные статистики «изо дня в день меняются» и «пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние».
«Поэтому следим дальше», — сказал представитель Кремля.
Как ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли, представители российского бизнеса предложили правительству сделать вакцинацию фактически обязательной.
На данный момент во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан.
За последние сутки в России выявили 40 096 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 1159 человек.