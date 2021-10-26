Во всех регионах России введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан
- © Александр Астафьев
- РИА Новости
Об этом она сказала на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее глава Минздрава страны Михаил Мурашко отметил, что в регионах России развёрнуто 292 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.
Всего в настоящее время в России более 1,3 млн человек болеют коронавирусом.
По данным на 22 октября, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России превысил 45%.
Также российский Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесённом COVID-19.