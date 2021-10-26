Во всех регионах России введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан.

Об этом она сказала на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее глава Минздрава страны Михаил Мурашко отметил, что в регионах России развёрнуто 292 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

Всего в настоящее время в России более 1,3 млн человек болеют коронавирусом.

По данным на 22 октября, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России превысил 45%.

Также российский Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесённом COVID-19.