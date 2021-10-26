Во всех регионах России введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан.
Во всех регионах России введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

Об этом она сказала на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее глава Минздрава страны Михаил Мурашко отметил, что в регионах России развёрнуто 292 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

Всего в настоящее время в России более 1,3 млн человек болеют коронавирусом.

По данным на 22 октября, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России превысил 45%.

Также российский Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесённом COVID-19.

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