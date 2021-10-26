Мурашко рассказал о развёрнутых в российских больницах койках для пациентов с COVID-19

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В регионах России развёрнуто 292 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, что на 6% больше, чем неделей ранее, заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.
Мурашко рассказал о развёрнутых в российских больницах койках для пациентов с COVID-19
  • Reuters

«Мы вынуждены интенсивно разворачивать коечный фонд. В регионах развёрнуто 292 тыс. коек — это на 6% больше, чем неделей ранее. И более 65% перепрофилированных коек оснащены кислородом», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса.

Глава ведомства отметил необходимость нарастить количество коек для лечения заболевших COVID-19 в 13 регионах России и ввести более интенсивные ограничительные меры. По словам Мурашко, в целом доля свободного коечного фонда составляет 12%.

Среди проблемных зон министр назвал такие субъекты, как Удмуртская Республика, Смоленская область, Чукотский автономный округ, Ульяновская область, Саратовская область, Республика Марий Эл, Омская область, Рязанская область, Приморский край, Республика Адыгея, Владимирская область, Чувашская Республика и Самарская область. 

Трансляцию мероприятия ведёт RT.

Всего в настоящее время в России более 1,3 млн человек болеют коронавирусом.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса в стране.

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