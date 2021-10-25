Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации против COVID-19

Российский Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесённом COVID-19. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесённом заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.

Приказ об утверждении формы сертификатов вступает в силу с 8 ноября.

Как отмечается, сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта.

Ранее директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что 80% заболевших коронавирусом в тяжёлой форме граждан, которые заявляли, что ставили прививку «Спутником V», имели поддельный сертификат.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 84 регионах России введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.