Обязательная вакцинация для ряда граждан введена в 84 регионах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 84 регионах России введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.

По её словам, меры против распространения коронавируса начали принимать значительно раньше, чем решение о длинных выходных с 30 октября по 7 ноября. Одной из них, по словам Поповой, стало введение обязательной вакцинации для определённых категорий граждан.

«Сегодня они приняты уже в 84 субъектах РФ совершенно обоснованно с тем, чтобы люди, которые имеют контакт с большим количеством потребителей, не могли создать им угрозу, не могли создать им риски в случае, если кто-то заразился и работает с покупателями… с кем-то ещё, кому оказывают услугу», — приводит РИА Новости её слова в эфире Первого канала.

Ранее Попова призвала россиян приложить максимум усилий для борьбы с пандемией, в том числе ограничить контакты, чтобы «хорошо встретить Новый год».