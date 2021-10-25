Гинцбург: у 80% тяжело болевших COVID-19 сертификаты о прививке «Спутником V» были куплены
- РИА Новости
«Если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили», — приводит ТАСС его слова.
Гинцбург отметил, что проверить подлинность вакцинации можно с помощью специального анализа на наличие маркеров «Спутника V».
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству и властям регионов нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в России.