Гинцбург: у 80% тяжело болевших COVID-19 сертификаты о прививке «Спутником V» были куплены

Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что 80% заболевших коронавирусом в тяжёлой форме граждан, которые заявляли, что ставили прививку «Спутником V», имели поддельный сертификат.

«Если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили», — приводит ТАСС его слова.

Гинцбург отметил, что проверить подлинность вакцинации можно с помощью специального анализа на наличие маркеров «Спутника V».

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству и властям регионов нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в России.