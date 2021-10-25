Путин поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов нарастить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Путин поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российский Федерации обеспечить с учётом ранее данных поручений наращивание темпов вакцинации населения против коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъектах Российской Федерации, в том числе лиц, вакцинированных ранее», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также поручил увеличить объёмы тестирования россиян на коронавирус.

Ранее российский лидер поручил правительству обеспечить для работающих граждан оплачиваемые выходные для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.

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