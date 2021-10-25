Путин поручил обеспечить предоставление работникам двух выходных для вакцинации

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить для работающих граждан оплачиваемые выходные для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.

«...обеспечить совместно со сторонами социального партнёрства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) двух оплачиваемых выходных дней», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее призвала работодателей предоставить сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации.