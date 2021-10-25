Путин поручил обеспечить предоставление работникам двух выходных для вакцинации

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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить для работающих граждан оплачиваемые выходные для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.
Путин поручил обеспечить предоставление работникам двух выходных для вакцинации
  • Reuters

«...обеспечить совместно со сторонами социального партнёрства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) двух оплачиваемых выходных дней», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее призвала работодателей предоставить сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации.

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