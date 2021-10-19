Голикова призвала работодателей предоставить два выходных сотрудникам для вакцинации

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Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала работодателей предоставить сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации.
Голикова призвала работодателей предоставить два выходных сотрудникам для вакцинации
  • РИА Новости

Она отметила, что такое обращение к работодателям было летом прошлого года, но в кабмине считают необходимым обратиться к ним ещё раз.

«И обратиться к ним с тем, чтобы они предоставили возможность работникам, которые проходят вакцинацию, двух выходных дней для прохождения этой вакцинации», — сказала Голикова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существующих мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране недостаточно.

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