Голикова призвала работодателей предоставить два выходных сотрудникам для вакцинации

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала работодателей предоставить сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации.

Она отметила, что такое обращение к работодателям было летом прошлого года, но в кабмине считают необходимым обратиться к ним ещё раз.

«И обратиться к ним с тем, чтобы они предоставили возможность работникам, которые проходят вакцинацию, двух выходных дней для прохождения этой вакцинации», — сказала Голикова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существующих мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране недостаточно.