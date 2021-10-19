Попова назвала недостаточными меры по борьбе с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существующих мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране недостаточно.

«Я бы хотела отметить, что принимаемые сегодня меры — к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию — недостаточны. Потому что развитие эпидситуации требует гораздо большего объёма принимаемых мер и гораздо более быстрого реагирования на эпидситуацию и принятия необходимых мер», — сказала Попова.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой обратиться к президенту с просьбой ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 33 740 новых случаев COVID-19.