В Югре введут QR-коды для посещения общественных мест

В нескольких городах Югры с 25 октября вводится система QR-кодов для посещения общественных мест, говорится в постановлении губернатора региона Натальи Комаровой.

«Установить, что в организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, без предъявления гражданами, достигшими возраста 18 лет и старше, документа, удостоверяющего личность и действующих персональных QR-кодов… не допускается оказание услуг», — цитирует РИА Новости постановление.

QR-коды будут необходимы для посещения объектов торговли, за исключением аптек и розничных магазинов с товарами первой необходимости, культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

С 25 октября мера затронет города Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Урай, Ханты-Мансийск, с 8 ноября — Сургут, Югорск и остальные муниципалитеты региона.

Ранее власти Тувы приняли решение ввести в регионе обязательные QR-коды для посещения объектов культуры, спорта, общепита, торговых центров и гостиниц из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.