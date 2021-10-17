В Туве с 1 ноября вводят QR-коды для посещения ряда общественных мест
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«С 1 ноября... на территории республики будет внедрена обязательная система допуска людей по QR-кодам (на ряд объектов. — RT)», — приводит РИА Новости сообщение регионального главка Роспотребнадзора.
Отмечается, что в республике остаётся под запретом проведение массовых мероприятий.
В августе глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что Тува входит в перечень российских регионов с наибольшим количеством заболевших COVID-19.