В Туве с 1 ноября вводят QR-коды для посещения ряда общественных мест

Власти Тувы приняли решение ввести в регионе обязательные QR-коды для посещения объектов культуры, спорта, общепита, торговых центров и гостиниц из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

«С 1 ноября... на территории республики будет внедрена обязательная система допуска людей по QR-кодам (на ряд объектов. — RT)», — приводит РИА Новости сообщение регионального главка Роспотребнадзора.

Отмечается, что в республике остаётся под запретом проведение массовых мероприятий.

В августе глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что Тува входит в перечень российских регионов с наибольшим количеством заболевших COVID-19.