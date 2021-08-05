Мурашко назвал регионы с тревожной ситуацией по коронавирусу
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«Однако в других регионах мы видим, что ситуация пока остаётся напряжённой и рост (числа случаев коронавируса. — RT) отмечается. По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республика Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская область, Астраханская, а также Самара и Краснодарский край», — сказал он в ходе совещания президента России с кабмином.
Ранее Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. По его словам, ситуация стабилизируется.