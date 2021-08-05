Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании российского лидера Владимира Путина с членами правительства рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
  • Reuters

«На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», — сообщил Мурашко.

Согласно данным на 5 августа, за сутки в России выявили 23 120 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших за время эпидемии COVID-19 составило 6 379 904. 

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.

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