За сутки в России выявили 23 120 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 23 120 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших за время эпидемии COVID-19 составило 6 379 904. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

РИА Новости

За сутки умерли 794 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 162 509. Выздоровели 20 370 пациентов, за всё время эпидемии COVID-19 — 5 700 212. Накануне сообщалось о 22 589 заболевших, 20 096 выздоровевших и 790 летальных случаях. Ранее в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что доля заболевших коронавирусом среди прошедших полный курс вакцинации составляет менее 1%. Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в беседе с «Известиями» рассказал, что повышенной защитой от коронавируса обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.