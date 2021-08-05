За сутки в России выявили 23 120 случаев коронавируса

Короткая ссылка
За сутки в России выявили 23 120 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших за время эпидемии COVID-19 составило 6 379 904. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки в России выявили 23 120 случаев коронавируса
  • РИА Новости

За сутки умерли 794 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 162 509.

Выздоровели 20 370 пациентов, за всё время эпидемии COVID-19 — 5 700 212.

Накануне сообщалось о 22 589 заболевших, 20 096 выздоровевших и 790 летальных случаях.

Ранее в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что доля заболевших коронавирусом среди прошедших полный курс вакцинации составляет менее 1%.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в беседе с «Известиями» рассказал, что повышенной защитой от коронавируса обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить