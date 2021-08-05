За сутки в России выявили 23 120 случаев коронавируса
- РИА Новости
За сутки умерли 794 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 162 509.
Выздоровели 20 370 пациентов, за всё время эпидемии COVID-19 — 5 700 212.
Накануне сообщалось о 22 589 заболевших, 20 096 выздоровевших и 790 летальных случаях.
Ранее в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что доля заболевших коронавирусом среди прошедших полный курс вакцинации составляет менее 1%.
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в беседе с «Известиями» рассказал, что повышенной защитой от коронавируса обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.