За сутки в России выявили 22 589 случаев коронавируса
- Reuters
За сутки умерли 790 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 161 715.
Выздоровели 20 096 пациентов, за всё время эпидемии COVID-19 — 5 679 842.
Накануне сообщалось о 22 010 заболевших, 18 963 выздоровевших и 788 летальных случаях.
Ранее в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что доля заболевших коронавирусом среди прошедших полный курс вакцинации составляет менее 1%.
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в беседе с «Известиями» рассказал, что повышенной защитой от коронавируса обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.