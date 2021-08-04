За сутки в России выявили 22 589 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 22 589 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших за время эпидемии COVID-19 составило 6 356 784. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки умерли 790 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 161 715.

Выздоровели 20 096 пациентов, за всё время эпидемии COVID-19 — 5 679 842.

Накануне сообщалось о 22 010 заболевших, 18 963 выздоровевших и 788 летальных случаях.

Ранее в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что доля заболевших коронавирусом среди прошедших полный курс вакцинации составляет менее 1%.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в беседе с «Известиями» рассказал, что повышенной защитой от коронавируса обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.