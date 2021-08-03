В «Векторе» назвали долю заболевших COVID-19 после полной вакцинации

В центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что доля заболевших коронавирусом среди прошедших полный курс вакцинации составляет менее 1%.

«Согласно обобщённым статистическим данным из реестра вакцинированных Минздрава РФ по всем регионам России, аналогичный показатель заболеваемости среди привитых «Эпиваккороной» составляет около 0,59%», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве отметили, что этот показатель для вакцинированных препаратом «Спутник V» составил 0,66%, а вакциной центра имени Чумакова — 0,27%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости ускорения вакцинации от коронавирусной инфекции в России во избежание роста заболеваемости осенью.