Попова призвала ускорить вакцинацию от коронавируса в России
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Конечно, нужно ускоряться. И ещё раньше надо было бы нам ускориться. Но на сегодняшний день это остро необходимо... Чтобы не допустить очередного взрывного роста в осенний период», — сказала Попова.
Ранее она объяснила, почему необходимо сформировать 80%-ный иммунитет к коронавирусу. По словам Поповой, это связано с мутациями, которые приводят к гораздо большей его заразности.
За минувшие сутки в России выявили 23 564 случая COVID-19. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 242 066.