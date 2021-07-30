Попова призвала ускорить вакцинацию от коронавируса в России

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В России необходимо ускорить вакцинацию от коронавирусной инфекции во избежание роста заболеваемости осенью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова призвала ускорить вакцинацию от коронавируса в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, нужно ускоряться. И ещё раньше надо было бы нам ускориться. Но на сегодняшний день это остро необходимо... Чтобы не допустить очередного взрывного роста в осенний период», — сказала Попова.

Ранее она объяснила, почему необходимо сформировать 80%-ный иммунитет к коронавирусу. По словам Поповой, это связано с мутациями, которые приводят к гораздо большей его заразности.

За минувшие сутки в России выявили 23 564 случая COVID-19. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 242 066. 

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