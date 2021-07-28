Попова объяснила необходимость 80%-ного коллективного иммунитета к COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, почему теперь необходимо сформировать коллективный иммунитет к COVID-19 на уровне 80%.

По её словам, данный показатель связан с мутациями коронавируса.

«Изначально мы говорили: «А он не мутирует». Если он не мутирует, это одна история. Он изменился — мы понимаем, что он сегодня мутирует и эта мутация приводит к гораздо большей его заразности, значит, и прививать надо больше... Сегодня мы говорим, что надо привить 80%, растёт эта планка, ну потому что вирус заставляет нас менять и эти цифры, он сам меняется», — цитирует её ТАСС.

Соответствующее заявление она сделала во время выступления в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе».

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил в беседе с телеканалом «360», что коронавирус мутирует интенсивнее при быстром распространении, поэтому вакцинация от COVID-19 является единственным способом борьбы с появлением новых штаммов инфекции.