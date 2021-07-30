За сутки в России выявили 23 564 случая коронавируса

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За сутки в России выявили 23 564 случая COVID-19. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 242 066. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки в России выявили 23 564 случая коронавируса
  • Reuters

Накануне сообщалось о 23 270 заболевших.

За сутки умерли 794 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 799 пациентов. Общее число летальных исходов — 157 771.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 5 588 848 пациентов. За сутки выздоровели 20 485 человек, накануне — 20 834.

Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом прекращения пандемии.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, по состоянию на 28 июля примерно 20 млн россиян прошли полный цикл вакцинации «Спутником V», около 1 млн — «ЭпиВакКороной», порядка 300 тыс. — «КовиВаком».

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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