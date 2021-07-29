Проценко заявил, что вакцинация является залогом прекращения пандемии

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Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом прекращения пандемии.
Проценко заявил, что вакцинация является залогом прекращения пандемии
  • РИА Новости

В рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе», организованной российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе, он напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности до завершения полного цикла вакцинации.

«Вакцинация и создание иммунитета не равны защите от инфекции. Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжёлого течения заболевания. Вакцинация — это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии», — сказал Проценко.

По его словам, после вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому следует соблюдать все рекомендации.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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