Попова рассказала о полной вакцинации от COVID-19 различными препаратами в России
- РИА Новости
«Полный цикл вакцинации прошли «Спутником V» плюс-минус около 20 млн человек, полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» — около 1 млн, и полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова («КовиВак». — RT), — порядка 300 тыс.», — цитирует её ТАСС.
Соответствующее заявление она сделала во время выступления в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе».
Ранее Попова заявила, что подтверждённых случаев передачи коронавирусной инфекции COVID-19 от животного человеку нет.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.