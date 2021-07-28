Попова рассказала о полной вакцинации от COVID-19 различными препаратами в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько человек прошли полный цикл вакцинации от COVID-19 препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Попова рассказала о полной вакцинации от COVID-19 различными препаратами в России
  • РИА Новости

«Полный цикл вакцинации прошли «Спутником V» плюс-минус около 20 млн человек, полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» — около 1 млн, и полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова («КовиВак». — RT), — порядка 300 тыс.», — цитирует её ТАСС.

Соответствующее заявление она сделала во время выступления в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе».

Ранее Попова заявила, что подтверждённых случаев передачи коронавирусной инфекции COVID-19 от животного человеку нет.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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