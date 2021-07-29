За сутки в России выявили 23 270 случаев коронавируса

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За сутки в России выявили 23 270 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 218 502. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
За сутки в России выявили 23 270 случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Накануне сообщалось о 22 420 заболевших.

За сутки умерли 799 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 798 пациентов. Общее число летальных исходов — 156 977.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 5 568 363 пациента. За сутки выздоровели 20 834 человека, накануне — 20 579.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что примерно 20 млн россиян прошли полный цикл вакцинации «Спутником V», около 1 млн — «ЭпиВакКороной», около 300 тыс. — «КовиВаком».

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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