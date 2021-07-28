За сутки в России выявили 22 420 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 22 420 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 195 232. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Накануне сообщалось о 23 032 заболевших.

За сутки умерли 798 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 779 пациентов. Общее число летальных исходов — 156 178.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 5 547 529 пациентов. За сутки выздоровели 20 579 человек, накануне — 20 116.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.