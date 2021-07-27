За сутки в России выявили 23 032 случая коронавируса

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За сутки в России выявили 23 032 случая инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 172 812. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Накануне сообщалось о 23 239 заболевших.

За сутки умерли 779 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 727 пациентов. Общее число летальных исходов — 155 380.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 5 526 950 пациентов. За сутки выздоровели 20 116 человек, накануне — 16 200.

Ранее зампредседателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента с членами кабмина заявила, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.

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