Голикова назвала напряжённой ситуацию с коронавирусом в России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства рассказала о ситуации с коронавирусом в стране.
Голикова назвала напряжённой ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Хочу доложить о ситуации, которая сейчас складывается с распространением новой коронавирусной инфекции. К сожалению, она остаётся напряжённой», — заявила Голикова.

Она сообщила, что «по итогам прошедшей недели зарегистрировано 174,2 тыс. случаев заболевания, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 118,7».

«Хотя это практически уровень прошлой недели, но тем не менее в большинстве субъектов ситуация, как я сказала, остаётся напряжённой», — отметила вице-премьер.

Согласно данным на 21 июля, за сутки в России выявили 23 704 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 6 030 240 случаев COVID-19.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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