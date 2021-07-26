За сутки в России выявили 23 239 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 23 239 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 149 780. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Накануне сообщалось о 24 072 заболевших.

За сутки умерли 727 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 779 пациентов. Общее число летальных исходов — 154 601.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 5 506 834 пациента. За сутки выздоровели 16 200 человек, накануне — 18 678.

Ранее зампредседатель правительства России Татьяна Голикова на совещании президента с членами кабмина заявила, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.