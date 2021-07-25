За сутки в России выявили 24 072 случая коронавируса

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За сутки в России выявили 24 072 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 23 947 заболевших.
За сутки в России выявили 24 072 случая коронавируса
  • © РИА Новости

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 6 126 541 случай COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 779 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 799 пациентов. Общее число летальных исходов — 153 874.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 5 490 634 пациента. За сутки выздоровели 18 678 человек, накануне — 21 952.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.

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