За сутки в России выявили 23 947 случаев коронавируса

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За сутки в России выявили 23 947 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 23 811 заболевших.
За сутки в России выявили 23 947 случаев коронавируса

    Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 6 102 469 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

    За сутки умерли 799 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 795 пациентов. Общее число летальных исходов — 153 095.

    За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 5 471 956 пациентов. За сутки выздоровели 21 952 человека, накануне — 22 547.

    Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой.

    Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.

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