Названы причины невосприимчивости части людей к коронавирусу
«Повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров», — заявил Тотолян в интервью газете «Известия».
По его словам, есть и другие факторы, но их изучение только начинается.
Он добавил, что названные причины не носят абсолютный характер и оценивать их нужно комплексно.
Ранее учёные из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выяснили, что у переболевших коронавирусной инфекцией снижается уровень интеллекта.