Названы причины невосприимчивости части людей к коронавирусу

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян объяснил, почему некоторые люди не болеют коронавирусом.

«Повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров», — заявил Тотолян в интервью газете «Известия».

По его словам, есть и другие факторы, но их изучение только начинается.

Он добавил, что названные причины не носят абсолютный характер и оценивать их нужно комплексно.

Ранее учёные из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выяснили, что у переболевших коронавирусной инфекцией снижается уровень интеллекта.