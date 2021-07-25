Учёные выяснили, что COVID-19 снижает уровень интеллекта

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Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выяснили, что у переболевших коронавирусной инфекцией снижается уровень интеллекта.
Учёные выяснили, что COVID-19 снижает уровень интеллекта
  • Reuters

Исследование опубликовано в журнале Lancet.

В нём приняли участие 81,3 тыс. человек, они сдавали различные тесты, в том числе те, которые измеряют когнитивные функции человека.

Выяснилось, что у большинства переболевших коронавирусной инфекцией (в том числе в лёгкой форме) проблемы с выполнением заданий возникали чаще, чем у тех, кто не болел COVID-19.

Отмечается, что наибольшую сложность выявили при решении задач, требующих аргументации и планирования. Кроме того, выяснилось, что серьёзность когнитивных нарушений была в том числе связана со степенью тяжести заболевания.

Также британские учёные зафиксировали новую категорию людей, которые всё чаще становятся жертвами коронавирусной инфекции COVID-19.

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