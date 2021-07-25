Британские учёные выявили новую категорию людей, умирающих от COVID-19

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Британские учёные зафиксировали новую категорию людей, которые всё чаще становятся жертвами коронавирусной инфекции COVID-19.
Британские учёные выявили новую категорию людей, умирающих от COVID-19
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, речь идёт о людях в возрасте примерно 40 лет, которые решили не вакцинироваться от коронавируса.

Согласно исследованию учёных, некоторые из погибших от COVID-19 в данной категории были вполне здоровы и не имели осложняющих течение инфекции сопутствующих заболеваний.

Вместе с этим специалисты выявили особенности смертности среди привившихся. Отмечается, что у примерно 5% людей не возникает иммунного ответа на препарат, ещё столько же человек слабо реагируют на действие вакцины из-за проблем со здоровьем, которые ставят под угрозу иммунную систему.

Также эксперты добавили, что вакцинация значительно снижает смертность от вируса, однако риск для 70-летнего человека всё равно в 32 раза выше, чем для 35-летнего.

Ранее учёные из Королевского колледжа Лондона заявили, что основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 изменились.

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