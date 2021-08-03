За сутки в России выявили 22 010 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 22 010 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших за время эпидемии COVID-19 составило 6 334 195. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

AFP

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За сутки умерли 788 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 160 925. Выздоровели 18 963 пациента, за всё время эпидемии COVID-19 — 5 659 746. Накануне сообщалось о 23 508 заболевших, 14 893 выздоровевших и 785 летальных случаях. Ранее кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом прекращения пандемии. Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в беседе с «Известиями» рассказал, что повышенной защитой от коронавируса обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.