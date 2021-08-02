За сутки в России выявили 23 508 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 23 508 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших за время эпидемии COVID-19 составило 6 312 185. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

© РИА Новости / Георгий Зимарев