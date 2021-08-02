За сутки в России выявили 23 508 случаев коронавируса
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За сутки умерли 785 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 160 137.
Выздоровели 14 893 пациента, за всё время эпидемии COVID-19 — 5 640 783.
Накануне сообщалось о 22 804 заболевших, 17 271 выздоровевшем и 789 летальных случаях.
Ранее кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом прекращения пандемии.
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в беседе с «Известиями» рассказал, что повышенной защитой от коронавируса обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.