За сутки в России выявили 22 804 случая коронавируса

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За сутки в России выявили 22 804 случая COVID-19. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 288 677. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки в России выявили 22 804 случая коронавируса
  • РИА Новости

За сутки умерли 789 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 159 352.

Выздоровел 17 271 человек, за всё время эпидемии от COVID-19 вылечились 5 625 890 пациентов.

Накануне сообщалось о 23 807 заболевших.

Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом прекращения пандемии.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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