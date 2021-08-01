За сутки в России выявили 22 804 случая коронавируса
- РИА Новости
За сутки умерли 789 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 159 352.
Выздоровел 17 271 человек, за всё время эпидемии от COVID-19 вылечились 5 625 890 пациентов.
Накануне сообщалось о 23 807 заболевших.
Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом прекращения пандемии.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.